В ЛНР задержали корректировщиков ВСУ

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные ЛНР при поддержке Росгвардии задержали корректировщиков огня ВСУ, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики. Им грозит до 20 лет тюремного заключения.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Шпионаж», предусматривающей лишение свободы сроком до 20 лет, — сказал собеседник агентства.

Ранее пособника украинских спецслужб 1959 года рождения арестовали в Луганской Народной Республике. Задержанный передавал СБУ данные о расположении и перемещении российских военных. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальонов «Ахмат-1», «Север» и «Юг» начали разыскивать украинских диверсантов в Херсонской и Запорожской областях. Он сообщил, что также чеченские военные будут проверять документы у местных жителей и искать схроны с боеприпасами. Их зона ответственности пролегает от Новой Каховки до Энергодара, отметил глава республики.