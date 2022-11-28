Кадыров рассказал о поиске диверсантов в Херсонской и Запорожской областях Кадыров: бойцы «Ахмата» занялись поиском ДРГ под Херсоном и Запорожьем

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальонов «Ахмат-1», «Север» и «Юг» начали разыскивать украинских диверсантов в Херсонской и Запорожской областях. В своем Telegram-канале он написал, что также чеченские военные будут проверять документы у местных жителей и искать схроны с боеприпасами. Их зона ответственности пролегает от Новой Каховки до Энергодара, отметил глава республики.

Бойцы легендарных чеченских силовых подразделений — полка «Север», ОМОН «АХМАТ-1» совместно с батальоном «Юг» проводят оперативно-разыскные мероприятия на подконтрольных России территориях. <...> Зона ответственности <...> пролегает от города Каховка Херсонской области до Энергодара в Запорожской области. <...> Наши воины проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из города Херсона, а также находят схроны с оружием и боеприпасами, — написал Кадыров.

По его словам, счет идет на десятки тайников, в которых чеченские бойцы находят пулеметы, разовые гранатометы, автоматы и другие виды оружия.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Запорожской области. В Мелитополе были задержаны три человека, действовавших по заданию украинских спецслужб. В ходе обыска в их автомобиле были найдены компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы. По месту жительства задержанных обнаружены два пистолета с боеприпасами и граната с запалом.