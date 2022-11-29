В ЛНР сообщили о задержании агента украинских спецслужб

Фото: СБУ

В Луганской Народной Республике арестовали пособника украинских спецслужб 1959 года рождения, передает РИА Новости со ссылкой на источники. Задержанный передавал СБУ данные о расположении и перемещений российских военных. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками органов безопасности ЛНР задержан гражданин Украины 1959 года рождения, который в период с августа 2021 года поддерживал конфиденциальные отношения с сотрудником иностранной разведки — оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, — рассказал источник агентства.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальонов «Ахмат-1», «Север» и «Юг» начали разыскивать украинских диверсантов в Херсонской и Запорожской областях. В своем Telegram-канале он написал, что также чеченские военные будут проверять документы у местных жителей и искать схроны с боеприпасами. Их зона ответственности пролегает от Новой Каховки до Энергодара, отметил глава республики.

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Запорожской области. В Мелитополе были задержаны три человека, действовавших по заданию украинских спецслужб. В ходе обыска в их автомобиле были найдены компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы. По месту жительства задержанных обнаружены два пистолета с боеприпасами и граната с запалом.