Сидящий за кражу в СИЗО новосибирец подозревается в совращении девочки

https://static.news.ru/photo/2780fb92-fcd1-11ea-95bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Уроженца Новосибирской области — 22-летнего Павла — подозревают в совращении 14-летней школьницы Вали (имя изменено) из столицы региона. Девочка ждёт от него ребёнка. Сам же фигурант сейчас находится в СИЗО по обвинению в краже.

Молодого человека, возможно, ждёт ещё и срок за половые отношения с несовершеннолетней. При этом выяснилось, что в похожую историю он уже попадал. Пять лет назад мать другой школьницы уличила его в совращении дочери, а также в том, что он подсадил её на наркотики и заставлял воровать, пишет «КП-Новосибирск». По словам женщины, все попытки вытащить молодых людей из этого состояния ни к чему не привели.

Конечно, я пыталась вытащить их из этого. На дзюдо отдала — и за Пашу, и за Сашу (имя девочки изменено) заплатила. Тренер как раз занимался с такими сложными подростками. Но они позанимались месяца два, и всё. Потом я устроила Пашу на стройку работать, он получил 5 тысяч рублей, и за 10 минут они все деньги прокурили. Наркомания — страшная вещь, — рассказала мать девочки.

Она добавила, что написала в своё время на Павла заявление за растление, «но дело не возбудили, потому что ему 18 лет не было». Однако женщина отметила, что ей жалко парня.

Валентина в данный момент на четвёртом месяце беременности, перешла на заочное обучение, собирается рожать. При этом органы опеки прогнозируют, что младенца могут отобрать сразу после родов, так как девочка проживает в неполной неблагополучной семье, живущей практически на одну пенсию бабушки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы. Такое заявление она сделала после гибели двух сестёр от рук освободившегося педофила и убийцы в Ярославской области. Под постом детский омбудсмен разместила фото и приметы ярославского убийцы с просьбой помочь его поскорее найти.