Сибирячка рассказала о поисках сестры, пропавшей 20 лет назад KP.RU: жительница Новосибирской области 20 лет разыскивает младшую сестру

Фото: НАК

Жительница города Карасук Новосибирской области Оксана Олейникова 20 лет разыскивает младшую сестру Надежду, сообщает «КП-Новосибирск». Как отметила Оксана в беседе с изданием, девушка пропала в сентябре 2003 года, когда ей было 18 лет.

Женщина рассказала, что Надежда жила с родными в Карасуке, в 18 лет родила дочь, а потом решила, что нужно перебираться в Новосибирск. В июле 2003 года она оставила ребенка своей матери и уехала в столицу региона, где устроилась работать на рынке. Девушка планировала найти нормальное жилье и забрать дочь. Она регулярно писала родным письма, последнее из которых было датировано 5 сентября. После этого Надежда перестала выходить на связь.

Я написала заявление о ее пропаже и поехала в Новосибирск. Оказалось, что в начале сентября Надя вышла с работы, но до дома не дошла. <...> Мне рассказывали, что за ней ухаживал мужчина. Он тоже работал на этом рынке, ему на тот момент было около 45 лет. Ездил на синей Toyota. Звали его Хабибом. Надя от него отбрыкивалась, просила оставить в покое, — рассказала сестра пропавшей.

Ей удалось выяснить, что после пропажи девушки этот мужчина перестал приезжать на рынок. Полицейским не удалось выйти на его след. Соседка Надежды по съемной комнате также пропала спустя месяц.

По словам Оксаны Олейниковой, за 20 лет поиски несколько раз приостанавливались, но благодаря ее настойчивости возобновлялись. Сегодня Надежда Олейникова по-прежнему числится как без вести пропавшая. За это время умерла мать девушки, а ее 21-летняя дочь принимает активное участие в поисках, распространяя ориентировки в соцсетях. Никакого отклика пока нет.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, обязывающий родственников пропавших без вести сдавать образцы ДНК. Мера вызвана большим количеством неопознанных тел.