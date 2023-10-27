Родных пропавших без вести могут обязать сдавать ДНК

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Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий родственников пропавших без вести сдавать образцы ДНК, следует из базы нижней палаты парламента. Согласно пояснительной записке, мера вызвана большим количеством неопознанных тел.

В кабмине отметили, что на 1 января 2023 года на учете в органах внутренних дел находилось более 12 тысяч дел по неопознанным трупам. При этом в 2022-м идентифицировано только 1855 таких лиц — это 15,4% от общего числа.

Геномная информация близких родственников лиц, пропавших без вести, полученная при проведении обязательной государственной геномной регистрации, будет использована в целях последующей идентификации лиц указанной категории. Одновременно геномная информация близких родственников лица, пропавшего без вести, необходима для идентификации неопознанных трупов, — сказано в документе.

Отмечается, что сдача ДНК не является медицинским вмешательством и будет проводиться вне медицинской организации и без использования медицинских изделий. Помимо этого процедура не потребует специальной квалификации уполномоченного сотрудника. Вместе с этим за неисполнение данных требований либо воспрепятствование гражданам может грозить юридическая ответственность.

Ранее юрист Иван Соловьев объяснил, что включение в перечень подлежащих обязательной геномной регистрации подозреваемых и осужденных связано с высокой эффективностью использования данных ДНК при раскрытии преступлений. По его словам, их точность составляет 99,9%, а ошибки случаются крайне редко. Эксперт подчеркнул, что все связанные с принятием этого закона затраты полностью оправдываются ростом раскрываемости правонарушений.