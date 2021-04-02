Сибирячка пожаловалась Путину на грязные улицы, но её письмо отправили мэру

https://static.news.ru/photo/165ec072-9436-11eb-8e32-96000091f725_660.jpg Фото: Евгения Морева / ВКонтакте

В администрацию президента написала жительница Новосибирска Екатерина: она пожаловалась, что в городе практически не убирают снег на улицах, из-за чего они просто утопают в грязи.

Девушка приложила к обращению видеоролик, на котором показывает, что происходит в городе в марте, когда начинает таять основная масса снега. Видно, что большая часть снятых ею улиц покрывает снежно-водяная жижа, лужи могут покрывать до 4–5 метров тротуара, а сугробы достигают двух метров.

Также видно, что дороги местами разбиты, из-за чего, как сообщила Екатерина, в Новосибирске постоянные пробки и общественный транспорт в ужасном состоянии.

С каждым годом Новосибирск всё больше похож на город, непригодный для жизни. Летом Новосибирск превращается в пустыню с пыльными бурями. Зимой тротуары превращаются в козьи тропы, — написала девушка.

Она добавила, что снегоуборочная техника в муниципалитете либо в плачевном состоянии, либо её нет.

Однако жалобу девушки из администрации президента отправили в правительство региона, а оттуда, в мэрию города, сообщили «Аргументы и факты».

Жители уральских деревень Липино и Луговая записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на отсутствие медицинской помощи. Но чиновники отругали жителей деревень, писал NEWS.ru.