SHOT: обстрел села в Курской области велся кассетными боеприпасами из РСЗО

Фото: t.me/gubernator_46

Telegram-канал SHOT сообщает, что обстрел села в Курской области со стороны ВСУ в ночь на 16 декабря велся кассетными боеприпасами из РСЗО. По данным канала, как минимум три прилета снарядов зафиксированы в селе Крупец. Минобороны РФ эти сообщения пока не комментировало. В правительстве региона подтвердили атаку по селу Олешня и сообщили, что в 10 домохозяйствах уже проведены ремонтные работы.

В Дмитриеве замерщики окон закончили работу в 10 пострадавших домах. На сильно поврежденные натянута пленка, чтобы временно закрыть тепловой контур домовладения. Замер окон в селе Крупец продолжается. <...> Две бригады приступают к восстановительным работам. С начала недели экспертами будет проводиться работа по оценке нанесенного ущерба личному автотранспорту, — сообщили в пресс-службе правительства.

По данным SHOT, повреждены 32 дома. Канал пишет, что разрушены окна, стены и заборы, жители нашли на улицах отработанные боевые элементы 9Н235, предназначенные для уничтожения живой силы или легкобронированной техники.

Ранее стало известно, что 12 коров погибли при обстреле фермы под Белгородом. При атаке украинской армии также пострадал мирный житель.