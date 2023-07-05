SHOT: крымский фермер нашел воронку с обломками БПЛА возле своего хозяйства

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Telegram-канал SHOT сообщил, что крымский фермер нашел возле своего хозяйства воронку с обломками беспилотника. По информации канала, мужчина сразу же вызвал экстренные службы, которые сейчас выясняют кто и откуда запустил БПЛА.

SHOT пишет, что дрон обнаружил владелец фермерского хозяйства в Раздольненском районе Крыма. По данным канала, мужчина поздно вечером совершал обход территории и наткнулся на воронку диаметром около 70 см. Как сообщает SHOT, в ней лежали обломки неизвестного беспилотника самолетного типа.

Канал уточняет, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не было.