Школы в Москве могут вновь перейти на дистанционное обучение с 19 октября

https://static.news.ru/photo/f4229620-04aa-11eb-866c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские школьники могут уйти на дистанционное обучение с 19 октября. Тогда заканчиваются двухнедельные осенние каникулы.

Об этом рассказал «Интерфаксу» источник в городской администрации. По его словам, эпидемиологическая ситуация к середине октября вряд ли позволит продолжать обучение в школах в обычном формате.

Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению. Скорее всего, школы города после 19 октября ждёт весенний сценарий, то есть переход на дистанционное обучение как минимум на две-три недели, — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в Москве ухудшается эпидемиологическая ситуация, среди новых заболевших коронавирусной инфекцией возросло число студентов и школьников.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин подписал указ о закрытии школ на каникулы с 5 по 18 октября по рекомендации санитарных врачей.

NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки в Москве выявили 2704 новых случая коронавирусной инфекции. Излечились 1157 человек, умерли 28 пациентов. Всего с начала эпидемии в столице выявлено 297 729 случаев заражения коронавирусом, поправились 251 018 человек, не смогли победить болезнь 5282 пациента.

Собянин считает динамику распространения коронавируса «очень опасной». Рост числа новых случаев отмечается с 20 сентября. Московские власти пока не намерены вводить режим жёстких ограничений, но всё может измениться, многое будет зависеть от самих горожан, отмечают чиновники.