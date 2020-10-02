Школы в Москве могут вновь перейти на дистанционное обучение с 19 октября

Московские школьники могут уйти на дистанционное обучение с 19 октября. Тогда заканчиваются двухнедельные осенние каникулы.
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Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению. Скорее всего, школы города после 19 октября ждёт весенний сценарий, то есть переход на дистанционное обучение как минимум на две-три недели, — заявил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в Москве ухудшается эпидемиологическая ситуация, среди новых заболевших коронавирусной инфекцией возросло число студентов и школьников.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин подписал указ о закрытии школ на каникулы с 5 по 18 октября по рекомендации санитарных врачей.
NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки в Москве выявили 2704 новых случая коронавирусной инфекции. Излечились 1157 человек, умерли 28 пациентов. Всего с начала эпидемии в столице выявлено 297 729 случаев заражения коронавирусом, поправились 251 018 человек, не смогли победить болезнь 5282 пациента.
Собянин считает динамику распространения коронавируса «очень опасной». Рост числа новых случаев отмечается с 20 сентября. Московские власти пока не намерены вводить режим жёстких ограничений, но всё может измениться, многое будет зависеть от самих горожан, отмечают чиновники.
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