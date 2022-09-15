Школы в Белгородской области переведут на дистанционное обучение В Белгородской области переведут на дистанционное обучение школы вблизи границы с Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области решили перевести на дистанционное обучение школы, находящиеся недалеко от границы с Украиной, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В детских садах будут работать только дежурные группы.

По решению заседания антитеррористической комиссии в Валуйском городском округе в 15 км зоне вдоль границы переводим школы на дистанционное обучение. <...> В Шебекинском городском округе — в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант, — написал губернатор.

Ранее губернатор сообщил, что вооруженные силы Украины ведут обстрел села Красный Хутор. Он подчеркнул, что в результате атаки в селе есть разрушения, а глава района эвакуирует жителей. В Сети также появилось видео последствий обстрела. На кадрах видны поврежденные участки и дома, в которых выбило стекла.

12 сентября Гладков сообщил об обстрелах Логачевки. До этого жители области рассказали, что в регионе слышали звуки взрывов. Предположительно, сработали системы противовоздушной обороны. Отмечалось, что наиболее громкие взрывы были слышны близ населенных пунктов Таврово и Майское. Они находятся в непосредственной близости к украинской границе.