Школьникам в Белгородской области запретили сбивать беспилотники Baza: школьников в Белгородской области попросили прятаться от дронов и не сбивать их

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области школьникам и их родителям рассказали о новых правилах поведения при обнаружении беспилотников. По данным Telegram-канала Baza, при нахождении дрона дети должны оповестить о нем МВД или УФСБ по телефону. Также несовершеннолетних призвали прятаться от БПЛА и не сбивать их.

По информации Baza, также детям не разрешается пользоваться телефонами и GPS-устройствами при нахождении в прямой видимости дронов. Родители школьников теперь должны ежедневно отчитываться перед учителями, где находятся их дети после 20:00. Кроме этого, их попросили рассказать детям об опасности прогулок в лесополосе и контактирования с неизвестными предметами. Новые правила поведения при обнаружении беспилотников были разосланы сотрудниками школ по родительским чатам.

3 мая Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник самолетного типа со взрывчаткой (ВОГ-17) попытался атаковать электроподстанцию села Репяховка в Белгородской области. По данным канала, БПЛА был обезврежен с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Минобороны РФ эти данные не подтверждало.

Еще одной атаке украинского БПЛА в Белгородской области 2 мая подверглось место строительства защитных сооружений недалеко от села Прилесье. Сообщалось, что беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадал 46-летний мужчина. Атака БПЛА произошла около 13 часов, когда мужчина выполнял земельные работы. Ему была вызвана скорая помощь. Мужчина получил контузию, однако от госпитализации отказался.