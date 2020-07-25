Школьник из Новосибирской области провёл в свой посёлок интернет-связь

https://static.news.ru/photo/4c4b95c6-cf00-11ea-9d2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Девятиклассник из посёлка Песцы в Чановском районе Новосибирской области Юрий Крысов построил вышку связи в своём поселке и обеспечил местных жителей Интернетом.

Жителям посёлка раньше приходилось ездить за много километров от дома, чтобы воспользоваться услугами Интернета. Однако девятиклассник очень хотел пользоваться Интернетом и решил смастерить собственную вышку связи, сообщает «КП-Новосибирск».

Местные жители поделились, что Юра Крысов хочет стать певцом и прославиться на YouTube. Помимо этих увлечений юноша интересуется радиоэлектроникой.

Наш посёлок расположен в пяти километрах от райцентра, и у нас нет Интернета. Я пошёл на приём к главе района, тот позвонил в «Ростелеком». Вскоре пришла бумага, что в деревню подведён только медный телефонный провод, а для Интернета нужен оптоволоконный кабель. На этот кабель нужно почти миллион рублей — для деревни из 60 дворов деньги нереальные. Тогда я начал искать решение, — привели слова Юры Крысова на портале.

Отмечается, что юноша прикрепил модем сотового оператора к самодельной вышке и раздаёт Интернет в несколько домов посёлка. В посёлке Песцы проживает около 100 человек. Местные жители помогли Юре Крысову — сварили из стальных прутьев антенну, а он поставил роутер мобильного оператора, который есть в населённом пункте, на верхушку самодельной вышки. Внизу вышки школьник установил модем и маршрутизатор с проводами. Он потратил на конструкцию около пяти тысяч рублей.

Роутер ловит Интернет и передаёт сигнал по кабелю к трём домам. Можно подключить и больше, если маршрутизатор будет помощнее. За Интернет плачу всего 550 рублей, а с клиентов беру по 350 рублей в месяц. Доход коплю на новое оборудование — это на морозе может отказать, а скоро зима, — поделился планами Юрий Крысов.

Кроме того, школьник признался, что есть и другие сложности с оборудованием, но он намерен их решить.

Как сообщили на портале «КП-Новосибирск», в эти три дома, где доступен Интернет, теперь прибегают дети со всего посёлка, так как им нужно было проходить обучение в дистанционном режиме из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что домашний Интернет может подорожать в 2020 году на 10–15%. Аналитики сообщили, что провайдеры уже начали повышать тарифы на домашний Интернет и телевидение после отмены режима самоизоляции. Повышая стоимость архивных тарифов, операторы, как считают эксперты, мотивируют абонентов перейти на новые и более дорогие предложения. В «ВымпелКоме» подчеркнули, что во время действия режима самоизоляции они предлагали своим клиентам льготные или бесплатные услуги, но пришло время изменить условия.