Студенты российского вуза разобрали песню «Я русский» на семинаре «Осторожно, новости»: студенты из Челябинска разобрали песню SHAMAN «Я русский»

Студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) на семинаре провели разбор нашумевшей песни «Я русский», которую исполнил певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По нашим данным, семинар прошел еще в декабре прошлого года в ЮУрГГПУ в рамках курса «Основы российской государственности», который ввели в образовательных учреждениях в 2023 году. Учащиеся переслушали композицию, а преподаватель резюмировала, что именно в простоте заключается ее гениальность, — уточняется в посте.

Отметим, что анализ композиции состоялся в рамках курса «Основы российской государственности», введенного в образовательных учреждениях страны. Преподаватели отметили, что в этой песне множество образов, «выражающих российскую идентичность», поэтому она и была выбрана. Записи с занятий появились в Сети: на кадрах видна часть обсуждения, где педагоги спрашивают у студентов значение ключевых фраз из текста произведения.

Ранее сообщалось, что сейчас SHAMAN проводит большие гастроли в рамках всероссийского тура «Я русский». Также артист согласился выступить летом в Магнитогорске, на его концерт власти выделят 15 млн рублей.