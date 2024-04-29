Троицкий сообщил о тяжелом состоянии барабанщика группы «Коррозия металла» Лидер «Коррозии металла» Троицкий: барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/Global Look Press

Сергей Троицкий

Лидер «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий на своей странице «ВКонтакте» написал, что барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому. Накануне участников коллектива задержали на концерте в Нижнем Новгороде.

Барабанщик «Коррозии» Марк находится в коме, — написал Троицкий в своем аккаунте.

Облава в ночном клубе в Нижнем Новгороде во время концерта группы «Коррозия металла» может быть «организованной местью врагов», заявляла директор коллектива Мария Рунова. Она добавила, что вместо задержаний можно было прислать официальные уведомления и музыканты бы ответили как законопослушные граждане.

Силовики ворвались в ночной клуб «Ненависть» в Нижнем Новгороде и задержали Троицкого и его музыкантов в ночь на 28 апреля. По словам Марии Руновой, группа выступала в рамках гастрольного тура по российским городам. Троицкого и его коллег оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. Лидер группы планирует обжаловать постановление.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что Троицкий проинформировал о возможной отмене концерта «Вальпургиева ночь в Пауковке», который должен был пройти в Мытищах 30 апреля. В беседе с каналом он уточнил, что во время задержаний в Нижнем Новгороде у него пропали две запасные гитары: акустическая Takamine и бас-гитара Clevan.