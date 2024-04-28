Стала известна возможная причина облавы на «Коррозию металла» Директор «Коррозии металла» назвала «месть врагов» причиной облавы на концерте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облава в ночном клубе в Нижнем Новгороде во время концерта группы «Коррозия металла» может быть «организованной местью врагов», утверждает директор коллектива Мария Рунова. В беседе с РЕН ТВ она заявила, что вместо задержаний можно было прислать официальные уведомления и музыканты бы ответили как «законопослушные» граждане.

Можно предполагать, что какая-то организованная месть врагов. Пришли бы нам письма счастья, вызвали бы нас к участковому, пожалуйста, мы как законопослушные люди, сходили бы, если сочтут, что мы виноваты, мы заплатим штрафы, — объяснила Рунова.

Силовики ворвались в ночной клуб «Ненависть» в Нижнем Новгороде и задержали Троицкого и его музыкантов в ночь на 28 апреля. По словам директора коллектива Марии Руновой, группа выступала в рамках гастрольного тура по российским городам. Троицкого и его коллег оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. Лидер группы планирует обжаловать постановление.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что Троицкий заявил о возможной отмене концерта «Вальпургиева ночь в Пауковке», который должен был пройти в Мытищах 30 апреля. В беседе с каналом он уточнил, что во время задержаний в Нижнем Новгороде у него пропали две запасные гитары: акустическая Takamine и бас-гитара Clevan.