Гитаристов «Коррозии металла» оштрафовали из-за нацистских символов

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Сергей Троицкий

Нижегородский районный суд приговорил двоих гитаристов «Коррозии металла» к штрафам за демонстрацию нацистской символики, сообщает РИА Новости. Отмечается, что каждому предстоит заплатить по тысяче рублей.

Признать Буренкова Даниила 2004 года рождения... и Зейналова Рамиля виновными в совершении административного правонарушения... и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей, — сказал судья.

Ранее аналогичное решение суд принял в отношении солиста метал-группы Сергея Паука Троицкого. Ему также предстоит выплатить тысячу рублей штрафа.

Судья пояснила, что на концерте группы вечером 27 апреля в нижегородском клубе продавались одежда и книги с запрещенной нацистской символикой. В частности, на одной из футболок была изображена «Мертвая голова», которая относится к знакам различия 3-й танковой дивизии СС.

Сам Троицкий на суде заявил, что он выступал на сцене, а не занимался продажей атрибутики. Часть товара, по его словам, привез совершенно другой человек. Музыкант заявил, что его группа не пропагандирует нацистскую символику, поскольку в ней не разбирается. По его словам, претензии могли возникнуть к «черепам и костям» на одежде. Солист добавил, что прежде у группы не возникало подобных проблем.