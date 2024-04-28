Лидер «Коррозии металла» отверг обвинения в пропаганде нацистской символики Музыкант Троицкий: «Коррозия металла» не пропагандирует нацистскую символику

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Сергей Троицкий

Музыкальная группа «Коррозия металла» не пропагандирует нацистскую символику, поскольку в ней не разбирается, заявил РИА Новости ее лидер Сергей Троицкий, который сейчас находится в нижегородском суде. По его словам, претензии могли возникнуть к «к черепам и костям» на одежде музыкантов.

Мы нацистскую символику не пропагандируем, не разбираемся в ней. Понятно, что свастику нельзя размещать. В культуре большое количество гротеска, черепов, костей, и любое действие можно интерпретировать, — сказал он.

Троицкий добавил, что прежде у группы не возникало подобных проблем. По его словам, коллектив играет концерты «на благо людей, радостной жизни, русского человека».

Группа «Коррозия металла» 27 апреля выступала в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде в рамках гастрольного тура по российским городам. По данным Telegram-канала Baza, во время концерта силовики ворвались в заведение и положили на пол всех зрителей, после чего задержали порядка 40 человек.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что в ходе следственных действий были задержаны лидер рок-группы Сергей Паук Троицкий и двое гитаристов. Правоохранители составили административные протоколы о пропаганде нацистской символики на музыкантов.

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru отметил, что музыкантам грозит либо штраф в размере до двух тысяч рублей, либо арест сроком до 15 суток. Юрист отметил, что участники группы могут построить свою линию защиты на том, что своим имиджем формируют в обществе негативное отношение к нацизму.