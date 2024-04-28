Солист «Коррозии металла» получил штраф за нацистскую символику Солиста «Коррозии металла» оштрафовали на тысячу рублей за нацистскую символику

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Солист группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий получил штраф в размере тысячи рублей за демонстрацию нацистской символики. Соответствующее решение вынес Нижегородский районный суд.

Судья пояснила, что на концерте группы вечером 27 апреля в нижегородском клубе продавались одежда и книги с запрещенной нацистской символикой. В частности, на одной из футболок была изображена «Мертвая голова», которая относится к знакам различия 3-й танковой дивизии СС.

Сам Троицкий на суде заявил, что он выступал на сцене, а не занимался продажей атрибутики. Часть товара, по его словам, привез совершенно другой человек.

Ранее музыкант заявил, что его метал-группа не пропагандирует нацистскую символику, поскольку в ней не разбирается. По его словам, претензии могли возникнуть к «черепам и костям» на одежде музыкантов. Солист добавил, что прежде у группы не возникало подобных проблем. По его словам, коллектив играет концерты «на благо людей, радостной жизни, русского человека».

Правоохранители составили административные протоколы на музыкантов группы «Коррозия металла» после концерта в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Среди задержанных — лидер рок-группы и двое гитаристов.