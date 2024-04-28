Появились подробности по делу задержанных участников «Коррозии металла» Полиция составила административные протоколы на участников «Коррозии металла»

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Сергей Паук Троицкий

Правоохранители составили административные протоколы на музыкантов группы «Коррозия металла», которые были задержаны в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Дело связано с пропагандой или публичным демонстрированием нацистской символики. Среди задержанных — лидер рок-группы Сергей Паук Троицкий и двое гитаристов.

57-летний, 19-летний и 42-летний мужчины были доставлены в ОП № 5 УМВД России по г. Нижнему Новгороду, где в отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), — сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли книги и более 20 футболок, на которые была нанесена запрещенная символика, во время оперативных мероприятий. Расследование продолжается.

Ранее директор группы Мария Рунова сообщила, что вместе с музыкантами на концерте были задержаны около 40 человек. По ее словам, полицейские обратили внимание на брендированную продукцию коллектива, которая не предназначалась для продажи. Как пояснила Рунова, речь идет о «древнеславянских символах в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами».