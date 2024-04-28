Названа причина задержания лидера «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде ТАСС: рокера Сергея Троицкого задержали за нацистскую символику

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/Global Look Press

Сергей Троицкий

Лидера рок-группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого и двух гитаристов задержали в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде и хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики, сообщила ТАСС директор коллектива Мария Рунова. По ее информации, вместе с рокерами было задержано около 40 посетителей концерта.

По последним данным, лидера группы «Коррозия металла» полицейские хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацисткой символики, — рассказала собеседница агентства.

Рунова уточнила, что правоохранители обратили внимание на не предназначенную для продажи символику на брендированной продукции группы «Коррозия металла». Директор группы пояснила, что речь идет о «древнеславянских символах в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами».

Агентство уточнило, что статьей о пропаганде нацистской символики предусмотрено максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией предмета правонарушения. Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС не располагает. Сам Сергей Троицкий без подробностей подтвердил агентству, что находится в Нижнем Новгороде.

Лидер группы «Коррозия металла» и его музыканты были задержаны силовиками в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде, сообщила ранее директор коллектива Мария Рунова. По ее словам, группа выступала в рамках гастрольного тура по российским городам. Рунова рассказал о допросе в гримерке, которому подверглись музыканты.