Силовики ворвались на концерт группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде Лидер и музыканты группы «Коррозия металла» задержаны в Нижнем Новгороде

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/Global Look Press

Сергей Троицкий

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук) и его музыканты были задержаны силовиками в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС директор коллектива Мария Рунова. По ее словам, группа выступала в рамках гастрольного тура по российским городам. Официально о причинах задержания группы пока ничего неизвестно.

Паука вместе с остальными музыкантами сейчас допрашивают в гримерке, запретив всем пользоваться мобильной связью, — рассказала собеседница агентства.

Рунова рассказала РИА Новости, что задержание произошло в перерыве между песнями. По ее данным, правоохранители заявили, что у них есть претензии к «мерчу группы».

Telegram-канал Baza информирует, что силовики ворвались в зал ночного клуба и положили на пол всех зрителей. Очевидцы, по данным канала, утверждают, что причиной инцидента могла стать тематика песен группы. Baza отмечает, что несколько композиций «Коррозии металла» уже попадали в списки Минюста РФ как экстремистские.

Свидетели инцидента сообщили Telegram-каналу SHOT, что помимо членов группы были также задержаны несколько человек с татуировками в виде свастики.

Ранее Сергей Троицкий после массовой драки антифашистов и неонацистов на закрытом концерте «Коррозии металла» в Москве объяснил, что поклонники его творчества являются не нацистами, а фанатами языческого рока.