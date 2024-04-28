Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук) и его музыканты были задержаны силовиками в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС директор коллектива Мария Рунова. По ее словам, группа выступала в рамках гастрольного тура по российским городам. Официально о причинах задержания группы пока ничего неизвестно.
Паука вместе с остальными музыкантами сейчас допрашивают в гримерке, запретив всем пользоваться мобильной связью, — рассказала собеседница агентства.
Рунова рассказала РИА Новости, что задержание произошло в перерыве между песнями. По ее данным, правоохранители заявили, что у них есть претензии к «мерчу группы».
Telegram-канал Baza информирует, что силовики ворвались в зал ночного клуба и положили на пол всех зрителей. Очевидцы, по данным канала, утверждают, что причиной инцидента могла стать тематика песен группы. Baza отмечает, что несколько композиций «Коррозии металла» уже попадали в списки Минюста РФ как экстремистские.
Свидетели инцидента сообщили Telegram-каналу SHOT, что помимо членов группы были также задержаны несколько человек с татуировками в виде свастики.
Ранее Сергей Троицкий после массовой драки антифашистов и неонацистов на закрытом концерте «Коррозии металла» в Москве объяснил, что поклонники его творчества являются не нацистами, а фанатами языческого рока.