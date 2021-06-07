Не нацисты, а язычники: Паук рассказал о сорванном из-за драки концерте

https://static.news.ru/photo/e37975a8-c6df-11eb-8811-96000091f725_660.jpg Сергей Троицкий Фото: pauk_korroziametalla/vk.com

Глава «Корпорации тяжёлого рока» и лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (по прозвищу Паук) подтвердил, что закрытый концерт в Москве, из-за которого накануне произошла массовая драка антифашистов и неонацистов, организовывали его знакомые. По его словам, вечеринка должна была состояться в гаражах неподалёку от станции метро «Верхние Лихоборы», но из-за конфликта её пришлось отменить. Артист рассказал об этом в интервью MK.RU.

Эта была вечеринка со свободным входом. Она должна была пройти мирно, но после того как начались волнения, организаторам пришлось отменить всё. А ведь приехали несколько групп и из других городов. Туда собирались люди, которые слушают так называемый языческий рок. Это мужчины с бородами, обычно лысые, в футболках с черепами — такая атрибутика, — заявил Троицкий.

Музыкант подчеркнул, что пришедшая на вечеринку публика якобы не имеет отношения к неонацистскому сообществу. Он при этом не исключил, что если кто-то из собравшихся «кричит запрещённые лозунги», то делает это «не на таких концертах, а у себя дома».

Троицкий добавил, что у станции метро пришедших на концерт встретили «никакие не антифашисты», поскольку «это движение уже практически умерло». По его предположению, это «была группировка, которая специально так вырядилась, чтобы спровоцировать конфликт».

С обеих сторон было приблизительно по 60–70 человек, но массовой драки так и не произошло — только небольшие стычки. На людей, идущих на концерт, буквально напали с ножами и травматическими пистолетами, так что пришлось обороняться. Знающие люди, которые участвуют в мероприятиях молодёжного мейнстрима, рассказали, что некоторых из нападающих видели на несанкционированных митингах, — добавил Троицкий.

По его словам, силовики задержали около 15 пришедших на концерт. Двое участников несостоявшейся встречи обратились в травмпункт, ещё несколько человек получили ушибы от травматического оружия.

Между тем в антифашистском сообществе опровергают слова Паука о том, что мероприятие не имело никакого отношения к нацистам. Так, название одной из заявившихся на мероприятие групп — «Рок кованых сапог» — является отсылкой к одноимённой песне нацистского музыкального проекта «Коловрат».

Ранее в столичном главке МВД сообщили о задержании 19 участников массовой драки на Дубнинской улице на севере Москвы. Инцидент произошёл 5 июня около 19:10. Позднее стало известно, что участники инцидента были вооружены и использовали нацистскую символику. Также сообщалось, что конфликт якобы возник между ультраправыми и сорвавшими им концерт антифашистами.