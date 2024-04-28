SHOT: концерт «Коррозии металла» в Мытищах оказался под угрозой отмены Лидер «Коррозии металла» Троицкий пожаловался на пропажу гитар во время облавы

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Сергей Троицкий

Telegram-канал SHOT сообщил, что лидер музыкальной группы «Коррозии металла» Сергей Троицкий заявил о возможной отмене концерта «Вальпургиева ночь в Пауковке», который должен был пройти в Мытищах 30 апреля. В беседе с каналом он уточнил, что во время задержаний на выступлении в Нижнем Новгороде у него пропали две запасные гитары.

Троицкий также уточнил, что из-за сорванного концерта он потерял много денег. У него пропали две запасные гитары: акустическая Takamine и бас-гитара Clevan. По словам музыканта, он и два его коллеги плохо себя чувствуют, поскольку ночь в отделении полиции была бессонная. Он подчеркнул, что было «ноль питьевой воды, ноль еды».

Силовики ворвались в ночной клуб «Ненависть» в Нижнем Новгороде и задержали Троицкого и его музыкантов в ночь на 28 апреля. По словам директора коллектива Марии Руновой, группа выступала в рамках гастрольного тура по российским городам. Троицкого и его коллег оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. Лидер группы планирует обжаловать постановление.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что Троицкий задолжал налоговой 275 тысяч рублей. Как указал канал, певца также разыскивают судебные приставы из-за долга в тысячу рублей.