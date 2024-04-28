Лидер «Коррозии металла» обжалует штраф в 1 тысячу рублей Солист «Коррозии металла» Троицкий обжалует штраф за нацистскую символику

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Сергей Троицкий

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий намерен обжаловать решение суда, который назначил ему штраф в размере 1 тысячи рублей за демонстрацию нацистской символики, сообщает РЕН ТВ. Судья установил, что на концерте коллектива в Нижнем Новгороде продавались товары с запрещенной атрибутикой.

Кроме Троицкого виновными в совершении административного правонарушения также признали двоих гитаристов «Коррозии металла» Даниила Буренкова и Рамиля Зейналова. Как установил суд, на одной из футболок, которые продавались в нижегородском клубе, была изображена «Мертвая голова», относящаяся к знакам различия 3-й танковой дивизии СС.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что музыкантам «Коррозии металла» мог грозить арест сроком до 15 суток. Как пояснил юрист, артисты могли построить линию защиты на том, что своим имиджем формируют в обществе негативное отношение к нацизму. Он объяснил, что положения статьи КоАП, ставших в основу протокола, не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, при которых формируется негативное отношение к нацизму и экстремизму.