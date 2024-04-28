Адвокат объяснил, что грозит задержанным музыкантам «Коррозии металла» Адвокат Багатурия: участникам «Коррозии металла» грозит штраф или арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участникам рок-группы «Коррозия металла», на которых составили административные протоколы по статье о пропаганде нацистской символики, грозит либо штраф в размере до двух тысяч рублей, либо арест сроком до 15 суток, сообщил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Юрист отметил, что музыканты могут построить свою линию защиты на том, что своим имиджем формируют в обществе негативное отношение к нацизму.

Музыкантам грозит либо до двух тысяч штрафа, либо до 15 суток ареста за совершение административного правонарушения. В то же время <...> музыканты могут заявить, что своим отнюдь не ангельским имиджем они как раз формируют в обществе негативное отношение к запрещенным символам, — отметил он.

Багатурия объяснил, что положения статьи КоАП, по которой на музыкантов составили протокол, не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, при которых формируется негативное отношение к нацизму и экстремизму. Но ответ на вопрос, являются ли их татуировки пропагандой свастики, должен дать эксперт-культуролог, подчеркнул он.

Правоохранители составили административные протоколы на музыкантов группы «Коррозия металла», которые были задержаны в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Дело связано с пропагандой или публичным демонстрированием нацистской символики. Среди задержанных — лидер рок-группы Сергей Паук Троицкий и двое гитаристов.