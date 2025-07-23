Семья с ребенком попала в водный плен реки Белая В Башкирии семья с пятилетним ребенком застряла в реке Белая на машине

Семья из трех человек с пятилетним ребенком застряла в реке Белая вместе с автомобилем, информирует Госкомитет Башкирии по ЧС. По данным ведомства, россияне пытались пересечь воду, однако машина застряла посреди реки.

В ведомстве отметили, что спасатели с помощью специального оборудования эвакуировали автомобиль из воды. Также они обеспечили безопасность всех пассажиров и сопроводили транспортное средство до автодороги. Машина отправилась в сторону села Кага.

Ранее двое прокуроров с помощником и секретарем утонули в реке Пьяна в Нижегородской области. По данным СМИ, компания каталась на служебном автомобиле и отмечала день рождения, пока не упала в воду.

В Кировском районе Ленобласти 17-летний подросток ранее утонул на глазах у друзей в Новоладожском канале. Полиция обнаружила тело юноши на берегу водоема с необорудованным пляжем, где погибший, предположительно, отдыхал с товарищами.