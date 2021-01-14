Саратовский прокурор повторно задержан по делу о взятках

https://static.news.ru/photo/97749226-56fc-11eb-b224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратове вновь задержали прокурора Кировского района Андрея Пригарова, подозреваемого во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказал его адвокат Андрей Морозов.

Повторно задержали ночью под второе дело, которое было три дня назад возбуждено, — цитирует его РИА Новости.

Юрист добавил, что следствие намерено в ближайшее время направить в суд ходатайство об избрании прокурору меры пресечения.

Второе уголовное дело на Пригарова было заведено 13 января. Он подозревается в получении взятки в размере не менее 15 млн рублей от главы строительной организации.

Как писал NEWS.ru, первый раз саратовский прокурор был задержан в конце декабря по делу о взятке в сумме около 18 млн рублей. По версии следствия, незаконное вознаграждение прокурором было получено от представителя ритуального бюро за покровительство.

Районный суд избрал Пригарову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 28 февраля. Однако защита добилась его освобождения путём подачи апелляции в облсуд.