Саратовский губернатор отверг информацию о взрыве на аэродроме в Энгельсе Губернатор Саратовской области Бусаргин отверг информацию о взрыве на аэродроме в Энгельсе

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Роман Бусургин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отверг сообщения СМИ и местных жителей о взрыве на аэродроме в Энгельсе. В своем Telegram-канале он написал, что никаких ЧП в городе за последние сутки не происходило. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что аэродром в Саратовской области атаковал беспилотник. Ведомства региона информацию не подтверждали.

Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал, — заявил Бусаргин.

Он подчеркнул, что сотрудники силовых ведомств сейчас проверяют информацию о происшествиях на военных объектах в регионе.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что утром 5 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Саратовской области. Как утверждают авторы канала, в результате произошедшего пострадали два человека. Также канал добавляет, что повреждения получили два самолета. По данным Baza, беспилотник некоторое время летал над аэропортом, после чего упал на взлетно-посадочную полосу. Другие подробности инцидента источник не приводит.