«Самым жестким способом»: совет отцов потребовал отменить концерт «Сплин» Совет отцов Новосибирской области потребовал отменить концерт группы «Сплин»

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Солист группы «Сплин» Александр Васильев во время онлайн-концерта рок-группы «Сплин»

Совет отцов Новосибирской области потребовал отменить концерт группы «Сплин», который запланирован на август этого года. Обращение руководителя организации Сергея Майорова опубликовано во «ВКонтакте». По мнению отцов, лидер коллектива Александр Васильев показал, «на чьей он стороне».

Хотелось бы обратиться к организаторам и обязать их отменить выступление группы «Сплин», Александр Васильев показал, «на чьей он стороне» и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. <...> На подобные группы и организаторов нужно реагировать самым жестким способом! — говорится в заявлении.

Майоров уточнил, что «люди отдают жизни за Родину, а это на уровне предательства интересов государства».

Ранее во Владимире концерт «Сплин» был отменен после того, как местный депутат-единоросс Александр Цыганский заявил, что «негоже в это время давать площадку для всякой антироссийской мрази, что одобряет поливание грязью нашей страны».

Васильева на рок-фестивале «Чернозем» выступил в поддержку уехавших из России артистов и посвятил им песню «Выхода нет».