Самоизоляцию в Карачаево-Черкесии продлили до 24 мая

https://static.news.ru/photo/b73609ba-99dc-11ea-96f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: kchr.ru

Режим самоизоляции будет действовать на территории Карачаево-Черкесии до 24 мая. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики Рашида Темрезова.

Он отметил, что в ситуации с распространением коронавируса в регионе наметилась тенденция к улучшению. Если в течение ближайшей недели жители республики воздержатся от походов в гости, от посещения общественных мест, будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, то уже с 25 мая в стране возможен переход к первому этапу снятия ограничений.

Темрезов призвал жителей республики «самым ответственным образом» подойти к соблюдению самоизоляции. Он также поблагодарил медиков, которые занимаются лечением заразившихся коронавирусом, сообщается на сайте правительства Карачаево-Черкесии.

В республике выявлено 677 случаев COVID-19. Выздоровели 150 человек. Жертвами заболевания стали 4 человека.

В России, согласно последним данным, выявлено 299,9 тысячи случаев заражения. Более 76 тысяч человек выздоровели, 2,8 тысячи умерли. В Москве — более 142 тысяч заболевших, свыше 27,4 тысячи выздоровели, 1,5 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус обнаружен у муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.