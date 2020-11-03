С начала осени в Москве выявили больше 80 тысяч нарушений масочного режима

https://static.news.ru/photo/18fae38c-1def-11eb-bca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше 80,5 тысячи фактов нарушения требования о ношении масок зафиксировали в столице с начала осени, рассказали в Главном контрольном управлении города. Более 19,5 тысячи из них были выявлены в торговых центрах и магазинах.

С начала осени было выявлено более 80,5 тысячи случаев неиспользования средств индивидуальной защиты гражданами, из них более 19,5 тысячи нарушений было зафиксировано в магазинах, торговых и развлекательных центрах. Остальные нарушения — в основном на общественном транспорте, — поделились в ведомстве.

Там отметили, что большинство горожан соблюдают правила и ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих. Однако количество нарушений всё ещё больше, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, с начала осени за нарушение масочного режима в Москве было оштрафовано достаточно много горожан. По словам начальника столичного Главконтроля Евгения Данчикова, их число превысило 66 тысяч человек. При этом представитель власти отметил, что большинство жителей столицы ответственно относятся к соблюдению санитарных мер.

Юрист Евгений Кириченко отмечал, что каждого россиянина, кто решится бунтовать против системы и будет придумывать оригинальные «масочные замены», неизбежно ждёт штраф. А в случае его оспаривания — долгие судебные разбирательства и вероятное фиаско.