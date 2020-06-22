С июля в Подмосковье снимут почти все ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/50adf3e4-b4ab-11ea-b983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В июле в Московской области снимут все ограничения, оставив лишь одно правило: носить в определённых местах маски. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Отмечается, что торговые центры в регионе начнут работать уже с 25 июня.

С 1 июля будут работать все спортивные сооружения. А дальше останутся только маски — их ношение в общественных местах крайне важно, — цитирует его телеканал «360».

Воробьёв добавил, что коронавирус медленно, но верно уходит и попросил жителей региона высказать своё мнение о поправках в Конституцию в любой удобной форме, даже на дому. Высказать свое мнение в Подмосковье можно будет с 25 июня по 1 июля включительно.

Ранее сообщалось, что спортивные объекты Подмосковья смогут вернуться к работе после уведомления регионального Министерства физической культуры и спорта и органа местного самоуправления. При этом загрузка фитнес-центра не должна превышать 25% от максимальной.

Как писал NEWS.ru, эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в настоящее время ни в одном из регионов России не наблюдается ухудшения ситуации с COVID-19. При этом он предупредил о неизбежности второй волны коронавируса, которая ожидается осенью.

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о новом этапе снятия введённых из-за коронавируса ограничений. С 23 июня на территории города откроются рестораны и фитнес-клубы.