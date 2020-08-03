Ряд регионов России ожидает повышенный индекс ультрафиолетового излучения

https://static.news.ru/photo/7afcb1e6-d5fb-11ea-804e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что индекс ультрафиолетового излучения будет достигать опасных высоких отметок в ряде регионов России.

Повышенный индекс ожидается в Курской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Брянской областях, а также в Алтайском крае и Республике Тыва. Чуть позже, с 5 августа 2020 года, «опасное солнце» будет в Крыму, на Ставрополье, в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа.

Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая области — в этих регионах в течение ближайших дней будет повышенный ультрафиолетовый индекс. Он будет в районе 6–7 единиц. Это значит, что нужно будет соблюдать меры безопасности. <...> Со среды, 5 августа, «опасное солнце» прогнозируется в Краснодарском крае, на Ставрополье, в республиках Серного Кавказа и Крыму. Очень высокий индекс. Будет достигать 8–10 единиц, — привели слова Романа Вильфанда в ТАСС.

Он добавил, что в Республике Тыва и Алтайском крае индекс ультрафиолетового излучения достигнет 7 единиц. В столице индекс составит 3–5 единиц.

Как писал NEWS.ru ранее, Роман Вильфанд сообщил, что потепление до 30 градусов придёт на европейскую часть России на следующей неделе. Он отметил, что повышение температуры начнётся с 5 августа 2020 года. В этот день столбики термометров поднимутся выше нормы на 1–2 градуса, а с 6 августа — на 3 градуса.