«РВ»: погиб замкомандующего ЮВО генерал-лейтенант Цоков

Фото: kremlin.ru

Генерал-лейтенант Олег Цоков

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что в районе Бердянска погиб замкомандующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков. По информации канала, ВСУ ударили крылатыми ракетами Storm Shadow по командному пункту 58-й армии. Минобороны России информацию не комментировало.

Канал пишет, что сослуживцы отзываются о Цокове как о грамотном и хорошем командире.

Ранее подконтрольная украинским властям Донецкая областная прокуратура сообщила в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ), что в результате ракетного удара по Краматорску погибли девять человек. По данным ведомства, центр города был обстрелян 27 июня. В ночь на 28 июля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявляла о четырех погибших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что ударом по Краматорску мог быть уничтожен руководящий состав группировки ВСУ, действующей на направлении Славянск — Краматорск — Артемовск. Он добавил, что на фоне последних неудач Киева эти потери нанесут моральный урон всей Украине.