Ростовский школьник сумел сбежать от соседа-педофила

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На одном из хуторов в Ростовской области 14-летний мальчик едва не стал жертвой домогательств со стороны соседа, который подкараулил его около дома, сообщает «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, — добавил источник.

Злоумышленник встретил школьника, когда тот возвращался вечером домой, и стал приставать к нему. Мальчик сумел оттолкнуть мужчину и сбежать. Мать подростка, выслушав рассказ сына о домогательствах со стороны соседа, решила написать заявление в правоохранительные органы.

Местные жители рассказывали о подозреваемом, что тот нигде не работает, ничем не интересуется и часто ходит по хутору без дела.

Он не женат, девушки нет. Работать особо никогда не стремился. Поговаривают, что у него есть проблемы с психикой, — рассказал житель хутора.

На юго-западе Москвы ранее задержали 54-летнего учителя ОБЖ за попытку совращения 15-летней ученицы. Девочка утверждает, что педагог приставал к ней и слал порнографические ролики. Мать школьницы рассказала, что мужчина приглашал школьницу в кафе, задавал ей вопросы о семье и проявлял интерес. Однажды задержанный пригласил несовершеннолетнюю в кабинет и стал приставать.