Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 11:26

Ростовский губернатор рассказал о последствиях массированного налета дронов

Слюсарь: обломки беспилотников повредили ЛЭП и дома в Ростовской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ростовской области обломки упавших украинских беспилотников повредили энергообъекты и частные дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Повреждения зафиксированы в нескольких районах, однако пострадавших среди людей нет.

В Тарасовском районе — повреждена опора ЛЭП, временно остались без электричества три частных дома. В Милеровском районе — повреждены фасад частного дома и сарай. Информация о последствиях уточняется, — написал Слюсарь.

Ростовский губернатор уточнял, что воздушные удары были зафиксированы в 12 районах области. В частности, речь идет о Верхнедонском, Кашарском, Каменском, Белокалитвинском, Морозовском районах, а также городах Волгодонск, Донецк и Каменск-Шахтинский.

До этого на территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В городе завыли сирены. Жителей и гостей города-курорта призвали не подходить к окнам.

Прежде губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что на заводе в южной части Волгограда начался пожар в результате атаки беспилотников ВСУ. По его словам, никто не пострадал.

Россия
Ростовская область
Юрий Слюсарь
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Telegram оштрафовали на 7 млн рублей
Исполнитель покушения на генерала Алексеева признал вину
В Кремле назвали одну из ключевых тем повестки с США
IT-эксперт рассказал, как защитить умные кормушки для питомцев от взлома
В тюрьмах Кузбасса в прошлом году родилось 26 детей
В Кремле сравнили успехи России и США в атомной энергетике
Ильиновка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 февраля
В Кремле высказались о выборах на Украине
В Кремле оценили намерение Зеленского провести выборы на Украине
В России произошел обвал вылова иваси
Песков ответил насчет взаимодействия Баку и Еревана с США
Песков раскрыл, повлияет ли замедление Telegram на связь в зоне СВО
Названо условие, при котором Гуменник получит олимпийскую медаль
Песков объяснил ситуацию с ограничением работы Telegram
Следствие раскрыло мотив пособника покушения на генерала Алексеева
Почему не работает WhatsApp 11 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Билеты за 93 тысячи: о чем новый спектакль с Ефремовым, тайны закулисья
Заказчиков нападения на генерала Алексеева продолжат разыскивать
Шутка на свадьбе в Ингушетии закончилась поножовщиной
В Минобороны сообщили об ударах по инфраструктуре ВСУ
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.