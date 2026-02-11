Ростовский губернатор рассказал о последствиях массированного налета дронов Слюсарь: обломки беспилотников повредили ЛЭП и дома в Ростовской области

В Ростовской области обломки упавших украинских беспилотников повредили энергообъекты и частные дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Повреждения зафиксированы в нескольких районах, однако пострадавших среди людей нет.

В Тарасовском районе — повреждена опора ЛЭП, временно остались без электричества три частных дома. В Милеровском районе — повреждены фасад частного дома и сарай. Информация о последствиях уточняется, — написал Слюсарь.

Ростовский губернатор уточнял, что воздушные удары были зафиксированы в 12 районах области. В частности, речь идет о Верхнедонском, Кашарском, Каменском, Белокалитвинском, Морозовском районах, а также городах Волгодонск, Донецк и Каменск-Шахтинский.

До этого на территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В городе завыли сирены. Жителей и гостей города-курорта призвали не подходить к окнам.

Прежде губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что на заводе в южной части Волгограда начался пожар в результате атаки беспилотников ВСУ. По его словам, никто не пострадал.