Ростех попросил у Путина завод, от которого зависит отопление Подольска Ростех заявил о готовности взять под контроль Климовский патронный завод

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Производство патронов на Климовском специализированном патронном заводе имени Ю.В. Андропова

Госкорпорация Ростех готова взять под контроль Климовский патронный завод, соответствующее обращение к президенту Владимиру Путину уже составляется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что из-за проблем на ТЭЦ предприятия без отопления остались более 170 домов в Подольске.

Необходимо национализировать Климовский патронный завод. Соответствующее обращение в адрес главы государства уже готовится. Это позволит обеспечить и выполнение производственных задач, и социальных обязательств, которые есть у завода, и в целом — навести порядок на предприятии, в том числе повысить уровень промышленной безопасности, — говорится в сообщении госкорпорации.

Днем 4 января в части микрорайона Климовск в подмосковном Подольске из-за аварии в котельной пропало отопление. Без тепла остались 173 жилых дома. Температура воздуха в квартирах опускалась до 10 градусов тепла.

В микрорайоне развернули шесть пунктов обогрева, в них установлены тепловые пушки. Аварию удалось устранить только утром в пятницу, 5 января, подача отопления будет возобновлена в ближайшее время. По уточненным данным, причиной инцидента стал гидравлический удар на теплосети, вызванный скачком напряжения на котельной.