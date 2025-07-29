Россиянке пришлось биться в суде, чтобы оспорить собственную смерть

Женщине из Владимирской области пришлось в судебном порядке добиваться аннулирования собственной смерти, передает Telegram-канал «Сапа». Потерпевшую по ошибке записали в покойники.

Проблемы начались у 53-летней Светланы, когда она лежала в больнице. Сначала у нее заблокировали все банковские счета, а затем лишили пенсии по инвалидности. Потерпевшая начала разбираться и узнала, что с 15 декабря 2024 года она не числится в живых.

Позже выяснилось, что женщину признали мертвой по заявлению сотрудницы местного похоронного бюро. В документах также было указано место расположения могилы — Крымский район Краснодарского края. Оказалось, что похоронена была полная тезка потерпевшей, с той же датой рождения и пропиской. В итоге Светлана добилась в суде аннулирования собственной смерти и восстановила права на счета и выплаты.

Ранее 78-летний пенсионер из Италии, у которого врачи констатировали смерть, очнулся через полчаса и спросил о дочерях, передает Tag24 со ссылкой на местное правительство. По данным издания, пациент пережил остановку сердца. Специалисты называют такие случаи «феноменом Лазаря». Речь идет о неожиданном восстановлении сердечно-сосудистой функции после неудачной попытки реанимации.