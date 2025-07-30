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30 июля 2025 в 09:43

Россиянка догнала и свалила с ног мигранта, выхватившего у нее телефон

В Химках задержали мужчину, выхватившего телефон из рук девушки на остановке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уроженец одной из республик ближнего зарубежья был задержан после того, как выхватил дорогостоящий телефон из рук девушки, стоявшей на автобусной остановке в Химках, сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу. Как уточнила начальник Управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова, горожанка не растерялась, догнала нападавшего и отобрала смартфон. В МВД также поделились кадрами произошедшего.

Установлено, что злоумышленник подошел к девушке, которая ожидала автобус на остановке, выхватил у нее из рук дорогостоящий мобильный телефон и попытался скрыться. Не растерявшись, гражданка догнала нападавшего и отобрала свой смартфон, после чего обратилась в полицию, — сказала Петрова.

Уточняется, что мигрант был задержан недалеко от места преступления. Его доставили в отделение полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Ранее появилась информация, что проживавший в доме бизнесмена из Подмосковья рабочий на протяжении нескольких месяцев воровал у него деньги. Он вынес из дома около 3 млн рублей и $120 тысяч (9,4 млн рублей) — и почти все проиграл.

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