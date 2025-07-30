Россиянка догнала и свалила с ног мигранта, выхватившего у нее телефон В Химках задержали мужчину, выхватившего телефон из рук девушки на остановке

Уроженец одной из республик ближнего зарубежья был задержан после того, как выхватил дорогостоящий телефон из рук девушки, стоявшей на автобусной остановке в Химках, сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу. Как уточнила начальник Управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова, горожанка не растерялась, догнала нападавшего и отобрала смартфон. В МВД также поделились кадрами произошедшего.

Установлено, что злоумышленник подошел к девушке, которая ожидала автобус на остановке, выхватил у нее из рук дорогостоящий мобильный телефон и попытался скрыться. Не растерявшись, гражданка догнала нападавшего и отобрала свой смартфон, после чего обратилась в полицию, — сказала Петрова.

Уточняется, что мигрант был задержан недалеко от места преступления. Его доставили в отделение полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

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