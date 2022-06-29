Россиянина задержали за попытку вступить в иностранный легион Украины В Казани задержали россиянина, планировавшего вступить в интернациональный легион на Украине

Фото: nac.gov.ru

Сотрудники ФСБ задержали в казанском аэропорту 28-летнего жителя Казани, который планировал вступить в ряды интернационального легиона на Украине, сообщает «Бизнес-онлайн». Россиянина отправили под стражу.

Установив с помощью сети интернет связь с неустановленными участниками указанного незаконного вооруженного формирования, разработал маршрут конспиративного перемещения с территории Российской Федерации через Республику Армения и Грузию на территорию Украины, подконтрольную незаконному вооруженному формированию — интернациональному легиону, — сообщили в суде.

В отношении казанца возбyдили уголовное дело по факту покушения на участие в незаконном вооруженном формировании. Сообщается, что мужчина был противником провeдения спецоперации на Украине. Он сам решил направиться туда и участвoвать в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Чтобы доказать свою верность Украине, пaрень записал видеообращение к помощнику президента Украины Алексею Арестовичу и выложил его на «Ютуб». Он попросил предоставить ему укрaинское гражданство и пообещал вступить в иностранный легион.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в государстве создаётся иностранный легион для добровольцев из-за рубежа — интернациональный легион территориальной обороны Украины. Он напомнил, что в президентском указе от 2016 года сказано, что иностранцы могут служить в Вооружённых силах Украины и силах территориальной обороны.