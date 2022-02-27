Зеленский заявил о создании иностранного легиона на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в государстве создаётся иностранный легион для добровольцев из-за рубежа, сообщает Reuters. Тем самым он пригласил страны Запада оказать поддержку режиму.

Это будет ключевым доказательством вашей поддержки нашей страны, — говорится в заявлении Зеленского.

По сведениям «Укринформа», украинский лидер заявил, что все, кто хочет, могут приехать и «встать бок о бок» с украинцами. Он также напомнил, что в президентском указе от 2016 года сказано, что иностранцы могут служить в Вооружённых силах Украины (ВСУ) и силах территориальной обороны. Из иностранцев будет сформирован отдельный интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Ранее герой ДНР полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз) сообщил, что у украинских военных в Донбассе не более чем через неделю закончатся боеприпасы. Он также пояснил, что подобная ситуация была в Дебальцево.

В Донецке ранее была слышна канонада, взрывы были в прифронтовом Киевском районе города. Местные жители укрываются в подвалах и убежищах. Как сообщили очевидцы, звуки взрывов слышны в Петровском, Ленинском, Ворошиловском и Кировском районах.

Ранее сообщалось, что украинские военные потеряли контроль над Станицей Луганской, Крымским и Марковкой в Луганской области. Об этом сообщил глава луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. На тот момент, по его словам, Северодонецк готовился к обороне.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».