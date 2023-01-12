Россиянина задержали за планы вступить в ВСУ Сотрудники ФСБ задержали планировавшего вступить в ВСУ жителя Твери

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Задержан житель Твери, который планировал вступить в одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ. Отмечается, что возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1982 года рождения, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, житель Твери через интернет поддерживал связь с представителем украинской стороны, по рекомендации которого изучил маршрут выезда на территорию Украины, приобрел элементы военной экипировки, обмундирования и медицинские средства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали шестерых россиян, оказывавших содействие Службе безопасности и Вооруженным силам Украины, говорится на сайте ведомства. Задержания производились в Пермском крае, Ростовской области и в Еврейской автономной области (ЕАО). Против граждан были возбуждены дела о государственной измене и шпионаже.