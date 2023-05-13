Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Графовка Краснояружского района попало под обстрел ВСУ. По словам главы региона, никто не пострадал, повреждения получили 10 частных домовладений. В результате украинской атаки часть жителей остались без света и газа.