Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Графовка Краснояружского района попало под обстрел ВСУ. По словам главы региона, никто не пострадал, повреждения получили 10 частных домовладений. В результате украинской атаки часть жителей остались без света и газа.
Осколками снарядов повреждены 10 частных домовладений: выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение, — написал Гладков.
. Глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход, добавил губернатор.