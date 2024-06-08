Российский регион подвергся атаке БПЛА ВСУ Гладков: Белгородскую область атаковали БПЛА ВСУ

Фото: МО Украины

Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, повреждены дома и постройки, временно без света остаются жители села Петровка. Связи нет в селах Солохи и Орловка

В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате трех атак беспилотников повреждены два частных дома и одна хозпостройка. В селе Грузское Борисовского района дрон-камикадзе упал во дворе многоквартирного дома — в одной из квартир выбиты окна. В поселке Дубовое Белгородского района в результате падения беспилотника выбиты окна и повреждена кровля частного дома, — написал он.

Ранее Гладков заявил, что украинские дроны сбросили три взрывных устройства в селе Мокрая Орловка. В результате два жилых дома и одно административное здание получили серьезные повреждения. По словам главы региона, при атаке никто из местных жителей не пострадал.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками КамАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский Шебекинского округа. Водитель КамАЗа не пострадал, а находившийся за рулем легковушки мужчина получил осколочные ранения и обратился в больницу. Его здоровью сейчас ничего не угрожает.