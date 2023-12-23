Российский «Ланцет» поразил артиллерийский катер ВСУ «ВРС»: российские военные уничтожили катер проекта «Гюрза-М» ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные при помощи «Ланцета» поразили артиллерийский катер проекта «Гюрза-М» Вооруженных сил Украины (ВСУ), соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным авторов канала, удар был нанесен в акватории Березанского лимана близ Очакова.

Согласно утверждению «ВРС», при выполнении боевого задания российские военные использовали барражирующий боеприпас «Ланцет». На кадрах, снятых камерой коптера, показано несколько кораблей, в один из которых попадает снаряд. Происходит вспышка, после чего катер начинает дымиться.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотников-камикадзе «Ланцет», которых называют иксоводами за характерную форму хвоста ракеты, определили местоположение и уничтожили артиллерийскую самоходную гаубицу М777 американского производства. Удар по военной технике был нанесен на Херсонском направлении.

До этого бойцы российской армии, используя «Ланцеты», уничтожили две скрытые самоходные артиллерийские установки украинских вооруженных сил в районе Андреевки. Запуск беспилотников осуществили операторы беспилотной авиации ВДВ. Операторам «Ланцетов» удалось совершить прямое попадание по целям, в результате которых САУ были выведены из строя.