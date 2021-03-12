Российский губернатор ответил на вопрос «Кто, если не Путин?»

https://static.news.ru/photo/f1fe927e-833d-11eb-b2c4-96000091f725_660.jpg Антон Алиханов Фото: gov39.ru

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на вопрос журналистки Тины Канделаки «Кто, если не [президент Владимир] Путин?». Он сказал, что в России много достойных людей.

Тина, я прошу меня извинить, но я не готов... Вы знаете, Владимир Владимирович сам на этот вопрос уже отвечал. У нас 146 млн человек в нашей стране, и я думаю, что достойных сынов российского народа много, — сказал он в эфире телеканала RTVi.

Глава региона отметил, что многие россияне являются творческими и активными, а также любят родину и готовы работать в её интересах, если смогут.

Я думаю, что придёт время и народ решит, — заключил он.

Ранее Алиханов отреагировал на заявление польского генерала в отставке Вальдемара Скшипчака, который описал возможный сценарий войны России и НАТО за Калининград. Он посоветовал прекратить «заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать», и начать заниматься другими вопросами, писал NEWS.ru.