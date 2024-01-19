Российские военные вынудили ВСУ растратить боеприпас на «обманки» Генерал Ставицкий: ВСУ тратят боеприпасы на созданные ВС РФ ложные цели

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины систематически наносят удары дорогостоящим высокоточным оружием по ложным целям, заявил генерал-лейтенант и начальник инженерных войск ВС России Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная Звезда». По его словам, такого результата удалось достичь благодаря тому, что инженерные войска ВС РФ грамотно вводят противника в заблуждение путем маскировки объектов.

Инженерными войсками с применением современных средств маскировки выполнялись задачи по имитации районов и объектов. Вследствие чего снизились возможности разведки противника по вскрытию истинного расположения наших войск на 20–30%, — уточнил собеседник издания.

Также Ставицкий в интервью отмечал, что остановить наступления противника в ходе специальной военной операции помогло применение новейших инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». По его словам, эти системы показали высокую эффективность.

Кроме того, в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли на российской линии обороны более 180 единиц военной техники, предоставленной Западом, рассказывал Ставицкий. Он уточнил, что в число потерь вошли танки Leopard, БМП Bradley и другие машины, а система оборонительных рубежей, созданная на глубине до 120 км, существенно повысила живучесть войск РФ. Более 400 батальонных районов обороны были подготовлены за восемь месяцев, что является беспрецедентным случаем в истории войн и вооруженных конфликтов, заключил генерал.