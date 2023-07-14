Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ в ДНР Российские военные сорвали попытку наступления украинских войск на Клещеевку

Фото: Министерство обороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что Вооруженные силы России сорвали попытку наступления ВСУ в ДНР. Украинские военные выдвигались в направлении Клещеевки, однако были остановлены огнем артиллерии, рассказал офицер РИА Новости.

Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой — огнем артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана, — отметил Астафьев.

Он добавил, что основную часть атаковавших противников уничтожили. При этом двух штурмовиков бойцы российского спецназа захватили в плен.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что поселок Клещеевка, расположенный к югу от Артемовска, на сегодняшний день контролируется российскими войсками. Он уточнил, что ВС РФ закрепились на линии вплоть до Курдюмовки. По мнению Алаудинова, на этом участке линии боевого соприкосновения следует ожидать новых попыток ВСУ прорвать российскую оборону. Киев продолжит забрасывать войска «в топку», однако в конечном итоге исчерпает ресурсы, считает он.