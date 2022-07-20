Российские военные подавили атаку ВСУ под Курском ответным огнем Старовойт: ВС РФ подавили атаку ВСУ в Курской области ответным огнем

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные ответным огнем подавили атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. Губернатор отметил, что снаряды повредили линии электропередачи, в связи с чем без света остаются три населенных пункта.

Наши военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. Пострадавших нет, — написал Старовойт.

Он добавил, что ремонтные бригады выехали на место происшествия, и пообещал восстановить электроснабжение в ближайшее время.

Ранее глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман рассказал о последствиях обстрела района вблизи контрольно-пропускного пункта «Крупец». По его словам, помимо ЛЭП пострадал один из домов в деревне Городище — снаряд взорвался в 20 метрах от него.

16 июля Старовойт сообщал, что поселок Теткино в Глушковском районе обстреляли из минометов, выпустив более 20 мин. Несколько домов получили незначительные повреждения. Глава региона пообещал оказать необходимую помощь их владельцам.